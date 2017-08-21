Владислав Радимов: "Дзюба? На данный момент Кокорин – нападающий номер один в России"

Бывший капитан "Зенита", а ныне координатор футбольных команд петербургского клуба Владислав Радимов после победы над "Амкаром" в 7-м туре чемпионата России (1:0) в интервью "СЭ" заявил, что на данный момент Артему Дзюбе будет сложно вытеснить Александра Кокорина из стартового состава. Ранее появилась информация, что Дзюба может покинуть команду.

– У Дзюбы есть шанс вернуть себе прежние позиции в нынешнем "Зените"?

– Кокорин на месте центрального нападающего выглядит незаменимым. Это лучший бомбардир чемпионата! Если Дзюба останется в "Зените", у него наверняка появится шанс, но этот шанс еще нужно будет использовать. На данный момент Кокорин – нападающий номер один в стране. Он доказывает это голами в каждом матче, работой и всем остальным.

– Если бы Дзюба обратился к вам, что бы вы ему посоветовали?

– Он взрослый человек, с семьей и детьми. Есть два варианта – либо уходить, либо оставаться. И выбор только за Дзюбой. Ему принимать это решение. Еще нужно знать позицию Манчини – согласен он отпустить нападающего или нет? Нужно знать финансовую составляющую – есть ли возможность уйти бесплатно в аренду или его могут только продать за деньги. Как советовать, не зная всех нюансов? (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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