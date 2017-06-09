Виталий Мутко: "СКА-Хабаровск" должен играть дома"

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что организация сделает все, чтобы "СКА-Хабаровск" проводил домашние матчи в Хабаровске. Ранее сообщалось, что команда может начать сезон на резервном поле в Химках.

– Вы часто говорите, что нужно улучшать имидж российского футбола. А вот последняя новость: "СКА-Хабаровск", возможно, примет ЦСКА и "Зенит" в Химках, – вопрос Мутко.

– Никаких решений РФС еще не принимал. Не может быть огромных отличий в требованиях первого дивизиона и премьер-лиги. Что же получается, переходные матчи на этом газоне можно проводить, а премьер-лигу – нет?

– В том-то и дело.

– Хабаровск – футбольный город, он это показал. Переходные матчи вообще дали понять, кто больше хотел. Тула, Хабаровск… Специалисты работают. В чем там вопрос, я не знаю. На днях посидим и поговорим. Сделаем все, чтобы Хабаровск играл дома. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

"СКА-Хабаровск" может начать сезон в Химках