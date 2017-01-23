Виктор Васин: "Сборная? Сначала надо закрепиться в основе ЦСКА"

Защитник Виктор Васин, вернувшийся в ЦСКА из аренды в "Уфе", в разговоре со спецкором "СЭ" вспомнил знаковые моменты своей карьеры и поделился ожиданиями по поводу ближайшего будущего. Он подчеркнул, что сохраняет надежду вернуться в сборную России.

– Надежда есть у каждого, у кого есть русский паспорт, – сказал Васин. – Все зависит от тебя. И от тренера – как он вписывает в тактику.

На прошлом стараюсь не зацикливаться. Мне иногда напоминают про мой первый матч за сборную, с Бельгией в Воронеже. Про гол Лукаку. Но футбол состоит из отдельных моментов. Когда ты в сборной, все на виду. Тогда я был очень молод.

Конечно, была надежда попасть на чемпионат Европы. Но в последние полгода я просидел на лавке. Куда там ехать, без практики?..

Моя задача на 2017 год – закрепиться в основе ЦСКА. Все остальное будет "плясать" от этого. Смогу постоянно выступать за клуб – высоки шансы и заиграть в сборной. (Дмитрий СИМОНОВ)

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