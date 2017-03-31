15:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Онопко: "Те, кто считает матч ЦСКА - "Зенит" неинтересным, не разбираются в футболе"

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Тренер ЦСКА Виктор Онопко в интервью официальному сайту армейцев заявил, что столичный клуб быстро перестроился под новую схему. Также специалист высказался о матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0), отметив, что ему матч понравился, так как встречались два сильных соперника.

– Нынешней зимой армейцы перешли на тактическую схему 3-5-2. По вашим ощущениям, сколько понадобилось времени, чтобы футболисты усвоили эту систему?

– Совсем немного, – сказал Онопко. – Думаю, меньше недели. Понятно, что для перехода на ту или иную схему нужно какое-то время, но здесь многое зависит от уровня футболистов. Чем он выше, тем быстрее они усвоят необходимую информацию.

У каждого тренера, разумеется, свое видение футбола, свои требования. В то же время у игроков есть определенные функции, которые необходимо исполнять. Важно, как действует команда, когда она владеет мячом, и что, в свою очередь, необходимо делать, когда мяч находится у противника. Все это самым подробным образом объясняли на теоретических занятиях, а на тренировках команда выполняла новые упражнения. Цель состояла в том, чтобы поскорее усвоить схему, по которой мы сейчас играем. Еще раз скажу, футболисты восприняли информацию очень быстро. Кроме всего прочего, сказался эффект новизны, ребятам было интересно. Зимние контрольные поединки подтвердили: мы на верном пути, предложенная тактика усвоена. Это был своего рода тест, и команда его выдержала.

– Первый же официальный матч нынешнего года, против "Зенита", команда с точки зрения оборонительных действий провела безупречно.

– Согласен. "Зенит" очень сильный соперник, один из лидеров нашего чемпионата. Между тем в матче с нами он смог создать лишь один момент, и тот после удара Маурисиу с дальней дистанции. ЦСКА, полагаю, создал больше возможностей для взятия ворот. Отмечу, что на зимних сборах у нас не было столь сильного соперника, как "Зенит". По сути, мы прошли важнейшую проверку готовности к новой системе и увидели, что команда адаптировалась полностью.

– Что скажете об игре с "Зенитом"? Согласны, что ничья стала закономерным итогом?

– Пожалуй, так и есть. Особенно если учесть, что мы заканчивали матч вдесятером. Добавлю, что игра прошла на высоком уровне. Мягко говоря, удивили некоторые статьи и комментарии, мол, встреча ЦСКА и "Зенита" получилась неинтересной. Те, кто так считает, не разбираются в футболе и совсем не понимают наш чемпионат. Надо учитывать, что встречались два сильных соперника, очень важно было грамотно построить игру. Лично мне матч понравился.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-onopko-chtoby-usvoit-novuyu-skhemu-komande-potrebovalos-menshe-nedeli/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Mark Krass

Савельич, мы поняли, это были такие *шахматы*)) С шашкой наголо надеюсь, тоже увидим.

16:21

zux28

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com

16:14

avu1956

STAROSTIN полностью поддерживаю. Я хожу на стадион не для того что бы смотреть тактические схемы тренеров. Я хочу видеть голы, финты, скорость. А на пешеходов я могу посмотреть из окошка.

15:58

STAROSTIN

да но футбол для болельщиков а не для тактиков

15:45

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