Виктор Классон: "Критика? Не читаю российскую прессу"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:4) посетовал на то, что гости тянули время во втором тайме. Также швед отметил, что критика со стороны СМИ не повлияет на "быков", передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Почувствовали, что играли с чемпионом страны?

– Мне сложно сказать. У "Спартака" отличные болельщики, и этот матч был для них важен, но я сомневаюсь, играли ли мы против чемпиона или просто против сильной команды.

– После поражения опять начнется критика в адрес главного тренера. Как команда воспринимает, что общественность не воспринимает Шалимова?

– Я думаю, что критика со стороны СМИ не влияет на команду. Лично про себя могу сказать – я российскую прессу не читаю вообще. Относительно других игроков – наверно, тоже. Поэтому это не влияет на то, как мы играем.

– Не считаете ли, что игроки "Спартака" чересчур сильно тянули время в некоторых моментов во втором тайме?

– Да, много раз такое происходило, игроки "Спартака" откровенно тянули время, и это мешало нам что-либо созидать. Это нас сильно расстраивало. Но, может, они умно поступили, что так сделали, потому что их тактика в итоге сработала.