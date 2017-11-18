20:23 | Футбол — РФПЛ

Виктор Классон: "Критика? Не читаю российскую прессу"


Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:4) посетовал на то, что гости тянули время во втором тайме. Также швед отметил, что критика со стороны СМИ не повлияет на "быков", передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

 
Суббота. Краснодар. &quot;Краснодар&quot; - &quot;Спартак&quot; - 1:4. В атаке Квинси ПРОМЕС.Такой "Спартак" - для плей-офф Лиги чемпионов

– Почувствовали, что играли с чемпионом страны?

– Мне сложно сказать. У "Спартака" отличные болельщики, и этот матч был для них важен, но я сомневаюсь, играли ли мы против чемпиона или просто против сильной команды.

– После поражения опять начнется критика в адрес главного тренера. Как команда воспринимает, что общественность не воспринимает Шалимова?

– Я думаю, что критика со стороны СМИ не влияет на команду. Лично про себя могу сказать – я российскую прессу не читаю вообще. Относительно других игроков – наверно, тоже. Поэтому это не влияет на то, как мы играем.

– Не считаете ли, что игроки "Спартака" чересчур сильно тянули время в некоторых моментов во втором тайме?

– Да, много раз такое происходило, игроки "Спартака" откровенно тянули время, и это мешало нам что-либо созидать. Это нас сильно расстраивало. Но, может, они умно поступили, что так сделали, потому что их тактика в итоге сработала.

Краснодар - Спартак М

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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