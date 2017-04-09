Виктор Гончаренко: "Дзагоев к следующей игре будет готов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 22-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) подчеркнул, что команды действовали на встречных курсах. Также Гончаренко выразил мнение, что следующий тур будет определяющим в борьбе за чемпионство, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– В первом тайме было много моментов, могли реализовать их, но не получилось, – сказал Гончаренко. – "Краснодару" помогли болельщики, команда заработала пенальти. Этот момент вызвал чувство обмана – вроде разбирали такие эпизоды. Но потом смогли сравнять счет, и это хорошо. Команды действовали на встречных курсах.

Дзагоев, думаю, к следующей игре будет готов, как и Алексей Березуцкий. Появление Набабкина? Я бы с удовольствием поставил более атакующего игрока. У Тошича повреждение, Щенников тоже не был готов, потому выбрал Набабкина. Думаю, следующий тур будет определяющим в борьбе за чемпионство.