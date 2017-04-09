18:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "ЦСКА не реализовывал моменты из-за спешки"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с "Краснодаром" (1:1) в гостевом матче 22-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что команда не реализовала много моментов из-за спешки. По словам Гончаренко, при этом команда проявила характер.

– В какой-то степени этот матч можно назвать игрой неиспользованных возможностей...

– Да, выражаясь терминологией бокса, если бы давали победу по очкам, мы бы могли ее одержать. Если реализовали бы хотя бы один момент в первом тайме, было бы лучше. А так получилась напряженная игра, были яркие моменты. Понятно, что "Краснодар" играл при поддержке болельщиков и где-то с нашей помощью смог во втором тайме завладеть инициативой. Но мы показали, что у нас есть характер, сравняли счет в непростой ситуации, когда соперник поймал кураж. И тем не менее, я недоволен.

– Нереализованные моменты – это невезение или плохая игра в завершающей стадии?

– Это спешка. Мы принимали очень поспешные решения. Не торопились бы, могли бы забить в первом тайме.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

И не СПЕШКА подвела "коняшек", Витя, а - УМЕЛКА, точнее, её НЕХВАТКА!!!

18:58

Ботаникум

В буфет, что ли, торопились????

18:55

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