Виктор Гончаренко: "Акинфеев вернется к игре против "Спартака"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 5-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:1) отметил, что армейцы растранжирили много моментов. По словам специалиста, третий гол мог снять все вопросы о том, кто победит в этой игре.

- ЦСКА растранжирил много моментов? Это зависит от наших нападающих, - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Футбол 1". - Мы много моментов создали. Третий мяч мог снять все вопросы. Мы провели много атак, но пропустили много атак. Готовимся в хорошем настроении к матчу со "Спартаком".

Во втором тайме вышли Витинью и Дзагоев? Мы планировали, что они и Головин сыграют по тайму. У нас плотный график. У игроков усталость скорее не физическая, а моральная. Оланаре? Ему надо лучше взаимодействовать, но он ленится.

Когда вернется Акинфеев? Думаю, к следующей игре он будет готов.