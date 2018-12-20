Василий Березуцкий: "Была паника перед экзаменом в ВШТ. Готовился две недели"

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий после экзамена в ВШТ на лицензию категории А в интервью "СЭ" заявил, что обучение помогает посмотреть на футбол взглядом тренера, а не футболиста. Он рассказал, как проходила подготовка к экзамену.

– Обучение в ВШТ нужно профессиональным футболистам?

– Конечно, считаю это обязательным! Я ужасно завидую талантливым людям, которые рождаются со всеми знаниями и готовыми к любой работе – такие могут не учиться. Я как и многие из нашей группы не такой – мне надо учиться. Мы понимаем, что без этого все невозможно сделать. Это помогает посмотреть на футбол взглядом тренера, а не футболиста.

– Долго готовились?

– К этому экзамену – две недели, обучение было в течение двух лет. В последний день я еще переписывал и делал корректировки, потому что вчера, как и у любого, была паника перед экзаменом. Она дала мне возможность еще за 4 часа полностью исправить два дня подготовки.

– Переписывали от руки?

– И в компьютере, и в печатном виде, и делал поправки от руки. Как обычно в последний день кажется, что можно сделать лучше, поэтому много исправлял.

– Ритуалы на удачу какие-то были у вас?

– Нет. Примет и традиций у меня нет. Просто сказал жене и детям, что меня не будет вечером. С 6 до 10 вечера занимался работой. Встал, пошел, ответил. И пошел вторым после брата, чтобы было полегче.

Василий Березуцкий – об обучении на тренера и контракте с "Витессом"