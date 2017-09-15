Валерий Сарычев: "Каррера зря пригласил итальянцев в таком количестве"

Бывший вратарь московского "Торпедо" Валерий Сарычев, проработавший 25 лет в Корее, считает нормальным, что иностранные специалисты в России стараются формировать из соотечественников тренерские штабы. По его словам, в случае со "Спартаком" это было не очень оправданно.

– В принципе в любой стране мира действуют именно так, – отметил Сарычев. – Ты всегда предпочтешь работать со знакомыми людьми и приглашаешь их с собой. Думаю, что в "Спартаке" сделали ошибку, потому что иностранцам нужно адаптироваться. Вот Каррере это удалось, но у него работали наши. Он зря пригласил итальянцев в таком количестве. Кстати, Слуцкому лучше поработать с незнакомыми людьми, это пойдет ему на пользу. Там совсем другая система, ему придется в нее вписываться, брать оттуда лучшее – и это хорошо.

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