Валерий Петраков: "Томь" сама себя наказывала в матче с "Ростовом"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от "Ростова" (0:6) в матче 18-го тура чемпионата России подчеркнул, что счет в этой встрече говорит сам за себя. По словам Петракова, молодых футболистов томской команды нужно пожалеть, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Какая может быть оценка? Cчет сам за себя говорит. Конечно, нельзя с молодых пацанов сразу требовать идеальные действия.... Одно дело – игры на сборах, а другое – чемпионат. "Ростов" мы достаточно хорошо знаем, они делают все на порядок быстрее, и тяжело потом играть в догонялки. В первом тайме еще пытались что-то сделать, во втором полностью развалились. Кто-то порадовал, кто-то сильно огорчил. Посмотрим, как будет дальше – тренировки, игры, но есть молодые ребята, которые никакими параметрами премьер-лиге не соответствуют.

– Что нужно говорить игрокам, которые дебютируют в чемпионате, да еще сразу против участника еврокубков?

– Нужно успокоить, прежде всего. Нам нужно было играть дисциплинированнее и организованнее, без детских ошибок. Все голы – следствие неверных действий в обороне. Сами себя наказывали. Есть Бухаров, который здорово играет головой, и есть Азмун, открывающийся в свободные зоны, и надо понимать, когда нужно в защите играть низко, а когда высоко. Но одно дело на макете, а на поле – потерял долю секуды, и ты уже догоняешь. Вот выходит мальчик на замену – как можно было пропустить этот мяч на добавленной минуте? Вместо того чтобы закрыть зону – он выходит, и понятно что сразу идет туда заброс, и гол. Было много теории и наигрывали многое на сборах, но как видите, не все сразу доходит. Впрочем, какие-то выводы по одному матчу делать рано.