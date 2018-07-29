Валерий Карпин: "До удаления игра мне нравилась больше"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча с "Ахматом" (1:0) в первом туре чемпионата России.

- Если бы не удаление, игра сложилась бы труднее?

- Никто не знает, было бы легче или сложнее. По крайней мере, до удаления мне игра нравилась больше. Да, в большинстве мы владели мячом, контролировали игру, создавали остроту, но нервничал я больше тоже в большинстве. Особенно последние минуты не понравились. Впрочем, это первый матч, возможно, была нервозность и боязнь потерять мяч. Но три очка есть три очка. Надо поблагодарить и футболистов за игру и болельщиков за поддержку. Жара еще мешала немного игре.

- Кто из вышедших на замену лучше вписался в игру?

- Все вписались, никто не выпадал. Мирзов вышел, что бы нагнетать больше в атаке – понятно, что в обороне было достаточно людей. Бьорн (Сигурдарсон) попросил сам замену, ну и Калачев подустал - старенький все же немного.

- Вы сегодня выпустили в основе только тех, кто играл в "Ростове" в прошлом сезоне. Доверяете старой гвардии? Или новички - это для усиления в будущем?

- Они на усиление в настоящем. Логика была простая - первый матч дома, новички пока не знакомы с ареной, могут быть сложности. Из-за этого выбор во многом был именно таким.

- Что скажете про судейство? Помимо удаления, было немало спорных эпизодов - падение Ионова в штрафной, два офсайда с отскока от соперников...

- Пенальти – показалось, что был, но остальное вы видели лучше меня. По удалению судья принял правильное решение. В целом мы можем быть довольны судейством. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

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