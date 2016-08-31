Валерий Гладилин: "Яковлев и Паршивлюк достойны играть в "Спартаке"

Экс-полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал переход игроков красно-белых – защитника Сергея Паршивлюка и полузащитника Павла Яковлева в "Анжи".

– Яковлев и Паршивлюк перешли в "Анжи"? Жалко… Оба – настоящие спартаковцы, – сказал Гладилин. – Они не до конца раскрылись! Им не смогли найти применения! Способные футболисты… Видимо, тренеры "Спартака" не видят их в составе. Теперь они будут делать ставку на других футболистов. В этом главная причина трансфера. Но не сомневаюсь, Паршивлюк и Яковлев себя еще покажут.

– Они достойны большего?

– Конечно! Они должны играть в "Спартаке". Надо было больше им доверять. Паршивлюк, может быть, просто не вернулся на свой уровень после серьезной травмы. Но теперь Сергей проявит характер. Хочу им пожелать удачи! Уход из "Спартака" – это не трагедия. Футбол на этом не заканчивается. В "Анжи" взяли хороших футболистов. Тренер, пригласивший Паршивлюка и Яковлева, не ошибся. (Ярослав СУСОВ)