Валерий Газзаев: "Поздравляю своего друга Юрия Палыча! Чемпионат выиграл российский специалист!"

Бывший главный тренер ЦСКА и "Алании" Валерий Газзаев, который четыре раза выигрывал чемпионат России, поздравил "Локомотив" и Юрия Семина с золотыми медалями. Железнодорожники досрочно оформили чемпионство, победив в 29-м туре "Зенит" (1:0).

– "Локомотив" заслуженно стал чемпионом. Мне очень приятно, что мой товарищ и друг Юрий Палыч Семин привел команду к золотым медалям, - сказал Газзаев. - Здорово, что российский специалист стал чемпионом России! Я поздравляю Юрия Павловича, всю команду. Они очень ровно прошли сезон. Раскрылась молодежь. Совсем по-другому стали играть братья Миранчуки. Плюс есть Лысов, Баринов. Семин создал хороший коллектив, боевую команду.

Закономерная победа в игре с "Зенитом". Поздравляю болельщиков. Команда довольно долго шла на первом месте и испытывала давление. Практически в каждом туре приходилось выступать на пределе своих возможностей. Да, где-то были спады. Но сегодня с первой минуты матча "Локо" был предельно мобилизован! У всех глаза горели!

Важно, что российский тренер, мой друг Юрий Палыч Семин, стал чемпионом! Теперь "Локомотив" будет представлять Россию в Лиге чемпионов. Нужно серьезно укрепиться. Конечно, в целом хорошая команда, укомплектована, но для еврокубков необходимо мощное усиление. Все-таки в последнее время российские клубы не выходят из группы. Поэтому "Локо", думаю, тщательно будет готовиться к этому турниру и следующему сезону. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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