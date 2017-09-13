Валерий Газзаев: "Краснодару" надо немного поменять стратегию, есть ощущение топтания на месте"

Знаменитый российский тренер (теперь – депутат Государственной думы РФ) Валерий Газзаев дал большое интервью "СЭ" о главных событиях в нашем футболе за последний месяц.

– "Зенит" по праву лидирует в чемпионате и провел ряд фантастических встреч, особенно против "Спартака", - считает Газзаев. - Отмечу и качественный домашний матч с "Утрехтом". А отдельные осечки связываю с тем, что в петербургской команде появилось много новых футболистов. Нужно сыграться, наладить взаимосвязи, стабилизировать состав. Думаю, истинную силу "Зенита" мы увидим в сентябре – октябре.

Очень жаль, что из Лиги Европы вылетел "Краснодар"​. Думаю, "быкам" надо немного поменять стратегию. Уже говорил: есть ощущение топтания на месте. А клуб с такими возможностями, великолепным стадионом и академией обязан выступать в Лиге чемпионов. Правда, в последних матчах, после выздоровления Смолова, виден определенный позитив, и в РФПЛ "Краснодар" несильно отстает от лидеров. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Газзаева