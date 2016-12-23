09:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Газзаев: "Именно Аленичев создал нынешний "Спартак" и подготовил к чемпионату"

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что в успехах "Спартака" есть заслуга и предыдущего главного тренера Дмитрия Аленичева. Под руководством российского специалиста красно-белые начали сезон, а в августе его сменил Массимо Каррера. После 17 туров "Спартак" занимает первое место в таблице, на 5 очков опережая ближайшего преследователя "Зенит".

- В том, что красно-белые идут на первом месте, безусловно, велика заслуга нового тренера, - сказал Газзаев. - Пускай спартаковцы не показывают зрелищной игры, зато у них есть высокая мотивация и нацеленность на результат. В работе Карреры видна итальянская школа – игроки поставлены в жесткие тактические схемы и стали увереннее действовать в обороне. Но нужно обязательно сказать и самые теплые слова в адрес Аленичева. Именно он создал эту команду и подготовил ее к чемпионату. А для Карреры теперь будет очень важно качественно провести зимние сборы – первые в карьере. Получится ли? От этого зависит чемпионство "Спартака". (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Газзаева

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КОММЕНТАРИИ (6)
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zoolord

Да все просто, когда Каррера выиграет чемпионат, все скажут, тут была видна рука Аленичева. И следующий чемпионат тоже начнется словами - это же Аленичев!!! И так лет на 10 вперед!

12:22

merniloskut

Чё-то приговорённый про укропочемп не вспоминает, а ведь как пыхтел...

11:38

Патриот Сибири

И никто не говорит, что багаж Аленичеву передал Старков. Абыдна!

11:26

ЗЮК

sergant89,дурачкам всегда интересна всякая чушь.

10:42

sergant89

Интересно было бы прочитать откровенное мнение самого Аленя о том как макаронник его подсидел. В свинарнике эта тема постоянно, вечно кто-то кого то подсиживает.

10:35

Exsorsist

Пес есть пес.

10:08

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