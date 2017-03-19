Вадим Скрипченко: "В игре против "Ростова" на поле выйдут все лучшие футболисты "Крыльев"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко перед стартом матча 20-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что все сильнейшие футболисты выйдут на поле с первых минут. Специалист подчеркнул, что перешедший в команду два дня назад полузащитник Артем Громов полностью готов к игре.

– Все лучшие сегодня выйдут на поле с первых минут, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Скрипченко. – Громов? Дело в том, что он в киевском "Динамо" провел полноценные сборы, его тонус не подвергается сомнениям. Вопрос стоял лишь в том, насколько быстро его заявят.

Текстовая трансляция матча "Крылья Советов" - "Ростов"