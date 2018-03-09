Вадим Евсеев: "Судейство? У нас есть определенные органы, которые его оценивают"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев после поражения от "Арсенала" (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России отказался комментировать судейство. Пермяки пропустили первый мяч на добивании после того, как Артем Дзюба не реализовал пенальти. Перед вторым голом с поля были удалены два игрока "Амкара".

- Не смогли в завершающей стадии сыграть, - сказал Евсеев в эфире канала "Наш футбол". - Надо было действовать понаглее.

- Были два судейских решения, повлиявших на исход матча. Пенальти в ваши ворота и прямая красная Огуде.

- У нас есть органы, которые комментируют и дают оценку действиям судейского корпуса.

- Не будете комментировать работу судьи?

- Я комментирую игру своей команды.

- Как оцените игру вашей команды в атаке?

- Команда должна играть хорошо и в обороне, и в атаке. Если мы пропустили дважды, значит недостаточно хороши были оборонительные действия. Если не забили, значит есть проблемы в атаке.