Вадим Евсеев: "Судейство? У нас есть определенные органы, которые его оценивают"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев после поражения от "Арсенала" (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России отказался комментировать судейство. Пермяки пропустили первый мяч на добивании после того, как Артем Дзюба не реализовал пенальти. Перед вторым голом с поля были удалены два игрока "Амкара".
- Не смогли в завершающей стадии сыграть, - сказал Евсеев в эфире канала "Наш футбол". - Надо было действовать понаглее.
- Были два судейских решения, повлиявших на исход матча. Пенальти в ваши ворота и прямая красная Огуде.
- У нас есть органы, которые комментируют и дают оценку действиям судейского корпуса.
- Не будете комментировать работу судьи?
- Я комментирую игру своей команды.
- Как оцените игру вашей команды в атаке?
- Команда должна играть хорошо и в обороне, и в атаке. Если мы пропустили дважды, значит недостаточно хороши были оборонительные действия. Если не забили, значит есть проблемы в атаке.
rrr999
Будогосский - главный враг российского футбол!
17:32
zlо
Ниже пояса. Органы. И уровень судейства - тоже.
17:29
Доктор_Хряк
ненавижу_Мойшу_Каца Хряк. А что тебе не понравилось в комменте Вопрека ? Ты, что, с Луны свалился и не знал про распоряжение Лаврова относительно спама? 17:14--------- Тебя послушать, выходит что МИД РОССИИ влияет на расположение турнирной таблицы чемпионата ) Я бы ещё поверил, если бы ты говорил про Айфончика или Лунтика )))
17:27
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а-ха-ха! спермий опустьили и сразу вонь. А когда вам подсуживают ,то все нормально.
17:19
ненавижу_Мойшу_Каца
Хряк. А что тебе не понравилось в комменте Вопрека ? Ты, что, с Луны свалился и не знал про распоряжение Лаврова относительно спама?
17:14
ненавижу_Мойшу_Каца
Пермяков предупреждали, что Питер из прошлого тура им даром не пройдёт. Наверху поставлена задача избавить РФПЛ от вонючих удобрений...
17:10
kozban400
Вспомним предыдущий тур. Это называется: за что боролись (Амкар), - на то и напоролись! В нашем "королевстве кривых зеркал" система выстроена так, что главное - это не сама игра, а всё, что вокруг неё, базирующееся на сомнительных деньгах. В принципе, судейство при таком характерном для нашего футбола медленном темпе достаточно простое. Если уж наши судьи ошибаются при таком темпе, что будет, если бы им доверили судить английскую премьер-лигу или немецкую бундеслигу.
17:03
вперёд Спартак!
Душевно больной под ником "вопреки", в периоды, когда санитары снимают с него смирительную рубашку, пишет всё ВОПРЕКИ логике и здравому смыслу)))))))))))))
16:57
Мальчиш-Кибальчиш
Все кранты Амкару, месть от ....
16:54
Доктор_Хряк
Вопреки, ну и какого члена ты СПАРТАК то сюда приплёл? Под дозой шо ли???
16:43
Вопреки
Смешно... Органы есть, но они все атрофированы. НИЧЕГО не меняется в нашем футболе... Мутко вроде бы спрятался, а дело его живет новыми красками. РФС с МУТКО четко выполняет рекомендации членов Правительства и КО... В прошлом году Лавров сказал, что Спартаку пора в этом году брать чемпионство и речник взял под козырек.. и, при этом, погасил большую часть долгов организации с помощью Лукойла. Месяц назад Лавров уже в Туле, заявил, что "Арсенал" в этом году должен участвовать в еврокубках.. Уж слишком солидный ныне спонсор у туляков. И вот посыпались пенальти левые от Дзюбы, главного симулянта РФПЛ... Но Вилкову вновь нужен был лишь повод. Так-что, думаю, финиш Арсенала будет скандальный... но, что это меняет - все оправдывается ради сохранения собственного сидалища в теплом кресле
16:40
foreverCSKAforever
Органы и правда определенные.
16:30