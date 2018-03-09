16:04 | Футбол — РФПЛ

Вадим Евсеев: "Судейство? У нас есть определенные органы, которые его оценивают"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев после поражения от "Арсенала" (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России отказался комментировать судейство. Пермяки пропустили первый мяч на добивании после того, как Артем Дзюба не реализовал пенальти. Перед вторым голом с поля были удалены два игрока "Амкара".

- Не смогли в завершающей стадии сыграть, - сказал Евсеев в эфире канала "Наш футбол". - Надо было действовать понаглее. 

- Были два судейских решения, повлиявших на исход матча. Пенальти в ваши ворота и прямая красная Огуде.

- У нас есть органы, которые комментируют и дают оценку действиям судейского корпуса.

- Не будете комментировать работу судьи? 

- Я комментирую игру своей команды.

- Как оцените игру вашей команды в атаке?

- Команда должна играть хорошо и в обороне, и в атаке. Если мы пропустили дважды, значит недостаточно хороши были оборонительные действия. Если не забили, значит есть проблемы в атаке.

Амкар - Арсенал Т

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (12)
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rrr999

Будогосский - главный враг российского футбол!

17:32

zlо

Ниже пояса. Органы. И уровень судейства - тоже.

17:29

Доктор_Хряк

ненавижу_Мойшу_Каца Хряк. А что тебе не понравилось в комменте Вопрека ? Ты, что, с Луны свалился и не знал про распоряжение Лаврова относительно спама? 17:14--------- Тебя послушать, выходит что МИД РОССИИ влияет на расположение турнирной таблицы чемпионата ) Я бы ещё поверил, если бы ты говорил про Айфончика или Лунтика )))

17:27

Гаттузо Крут!!!!!!#!

а-ха-ха! спермий опустьили и сразу вонь. А когда вам подсуживают ,то все нормально.

17:19

ненавижу_Мойшу_Каца

Хряк. А что тебе не понравилось в комменте Вопрека ? Ты, что, с Луны свалился и не знал про распоряжение Лаврова относительно спама?

17:14

ненавижу_Мойшу_Каца

Пермяков предупреждали, что Питер из прошлого тура им даром не пройдёт. Наверху поставлена задача избавить РФПЛ от вонючих удобрений...

17:10

kozban400

Вспомним предыдущий тур. Это называется: за что боролись (Амкар), - на то и напоролись! В нашем "королевстве кривых зеркал" система выстроена так, что главное - это не сама игра, а всё, что вокруг неё, базирующееся на сомнительных деньгах. В принципе, судейство при таком характерном для нашего футбола медленном темпе достаточно простое. Если уж наши судьи ошибаются при таком темпе, что будет, если бы им доверили судить английскую премьер-лигу или немецкую бундеслигу.

17:03

вперёд Спартак!

Душевно больной под ником "вопреки", в периоды, когда санитары снимают с него смирительную рубашку, пишет всё ВОПРЕКИ логике и здравому смыслу)))))))))))))

16:57

Мальчиш-Кибальчиш

Все кранты Амкару, месть от ....

16:54

Доктор_Хряк

Вопреки, ну и какого члена ты СПАРТАК то сюда приплёл? Под дозой шо ли???

16:43

Вопреки

Смешно... Органы есть, но они все атрофированы. НИЧЕГО не меняется в нашем футболе... Мутко вроде бы спрятался, а дело его живет новыми красками. РФС с МУТКО четко выполняет рекомендации членов Правительства и КО... В прошлом году Лавров сказал, что Спартаку пора в этом году брать чемпионство и речник взял под козырек.. и, при этом, погасил большую часть долгов организации с помощью Лукойла. Месяц назад Лавров уже в Туле, заявил, что "Арсенал" в этом году должен участвовать в еврокубках.. Уж слишком солидный ныне спонсор у туляков. И вот посыпались пенальти левые от Дзюбы, главного симулянта РФПЛ... Но Вилкову вновь нужен был лишь повод. Так-что, думаю, финиш Арсенала будет скандальный... но, что это меняет - все оправдывается ради сохранения собственного сидалища в теплом кресле

16:40

foreverCSKAforever

Органы и правда определенные.

16:30

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