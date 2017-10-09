Вадим Евсеев: "Спартак" не будет бороться за чемпионство"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" заявил, что в этом сезоне "Спартак" может побороться за третье место в турнирной таблице чемпионата, но не за чемпионство. Напомним, что в прошлом сезоне красно-белые впервые за 16 лет завоевали золото премьер-лиги.

– Вы можете себе представить, что "Спартак" еще и за чемпионство поборется?

– За чемпионство – нет. Тут, думаю, все понятно. А вот на третье место, которое даст место в отборочном турнире Лиги чемпионов, еще вполне можно подняться. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Евсеева