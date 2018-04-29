Вадим Евсеев: "Когда не забиваешь, трудно добиться положительного результата"

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев отметил, что ему не удалось переломить ход игры со "Спартаком" (0:2) в 28-м туре премьер-лиги. Он посетовал на отсутствие забитых голов у пермяков.

– Пропущенный в дебюте гол всегда влияет на стратегию игры, к которой команда готовилась. При этом мы пропустили необязательный мяч со штрафного после подачи. Разбирали эти эпизоды, но получилось так, что пропустили. Пытались переломить исход встречи, но не вышло. Если не забиваем, тяжело добиться положительного результата.

– Почему на этот раз после пропущенного гола не перешли на схему с четырьмя защитниками, как против "Рубина"?

– Тогда это вытекало из того, что предложил соперник, который нас переигрывал. А сегодня "Спартак" тоже вышел с пятью защитниками, я не видел смысла перестраиваться. (Михаил ГОНЧАРОВ)