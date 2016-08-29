10:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В "Тереке" надеются, что Рахимов вернется к работе к матчу с ЦСКА

0
0
0
1

Вице-президент "Терека" Ахмед Айдамиров сообщил, что выразил надежду на то, что главный тренер команды Рашид Рахимов вернется к работе к окончанию паузы в чемпионате России. Специалист по состоянию здоровья пропустил  матчи 4-го и 5-го туров чемпионата России по футболу против "Уфы" (3:1) и "Ростова" (2:1) соответственно. В этих встречах командой руководил Игорь Ледяхов. Следующий матч премьер-лиги "Терек" проведет 10 сентября в гостях против ЦСКА.

– Вчера после обследования в Москве он вылетел в Вену, – цитирует ТАСС Айдамирова. – Ни российские, ни австрийские медики пока не смогли поставить ему диагноз. Надеемся, что в течение недели ситуация сможет проясниться. Мы рассчитываем, что он вернется к работе к окончанию паузы в чемпионате России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3573287

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Вопреки

Не торопите, пусть лечится... А то опять сольет дружбанам матч, да еще и открытия арены - посмотрите статистику "Терека" в играх с ЦСКА с Рахимовым: тишь да благодать с обнимашками и подарками в виде очков адм. ресурсному армейскому легиону. И это на фоне войн с питерскими, другими московскими клубами и "Ростовом"... Так-что для грозненцев будет лучше если встречу проведет Ледяхов... может быть у него хоть совесть есть.

11:11

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ