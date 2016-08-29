В "Тереке" надеются, что Рахимов вернется к работе к матчу с ЦСКА

Вице-президент "Терека" Ахмед Айдамиров сообщил, что выразил надежду на то, что главный тренер команды Рашид Рахимов вернется к работе к окончанию паузы в чемпионате России. Специалист по состоянию здоровья пропустил матчи 4-го и 5-го туров чемпионата России по футболу против "Уфы" (3:1) и "Ростова" (2:1) соответственно. В этих встречах командой руководил Игорь Ледяхов. Следующий матч премьер-лиги "Терек" проведет 10 сентября в гостях против ЦСКА.

– Вчера после обследования в Москве он вылетел в Вену, – цитирует ТАСС Айдамирова. – Ни российские, ни австрийские медики пока не смогли поставить ему диагноз. Надеемся, что в течение недели ситуация сможет проясниться. Мы рассчитываем, что он вернется к работе к окончанию паузы в чемпионате России.