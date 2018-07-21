В "Локомотиве" не комментирует ситуацию с Крыховяком и Видалем

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не стал комментировать возможность приобретения клубом хавбека "ПСЖ" Гжегожа Крыховяка и защитника "Барселоны" Алейша Видаля. Обе сделки, по некоторым данным, находятся в завершающей стадии.
– Без комментариев. Как только что-то произойдет, сразу же объявим, – сказал Мещеряков. -Это наша принципиальная позиция. (Арман МКРТЧЯН)
Таблица переходов РПЛ //
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