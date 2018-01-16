В "Локо" может перейти хавбек "Ливерпуля"

По информации "СЭ", "Локомотив" заинтересован в полузащитнике "Ливерпуля" Лазаре Марковиче. В этом чемпионате Англии 23-летний серб не провел ни одного матча и готов к возможному трансферу.

Футболист способен выступать в средней линии на обоих флангах, а также выходить на позиции второго форварда. Переход к лидеру РФПЛ возможен на правах аренды.

В июле 2015 года"Ливерпуль" заплатил "Бенфике" за Марковича 25 миллионов евро, сейчас transfermarkt.de оценивает футболиста в 10 миллионов евро.