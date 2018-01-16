21:58 16 января | Футбол — РФПЛ

В "Локо" может перейти хавбек "Ливерпуля"

Лазар МАРКОВИЧ. Фото AFP
Лазар МАРКОВИЧ. Фото AFP
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По информации "СЭ", "Локомотив" заинтересован в полузащитнике "Ливерпуля" Лазаре Марковиче. В этом чемпионате Англии 23-летний серб не провел ни одного матча и готов к возможному трансферу.

Футболист способен выступать в средней линии на обоих флангах, а также выходить на позиции второго форварда. Переход к лидеру РФПЛ возможен на правах аренды.

В июле 2015 года"Ливерпуль" заплатил "Бенфике" за Марковича 25 миллионов евро, сейчас transfermarkt.de оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Drek

По информации "СЭ", "Локомотив" заинтересован в полузащитнике "Ливерпуля" Лазаре Марковиче. В этом чемпионате Англии 23-летний серб не провел ни одного матча и готов к возможному трансферу. ================================================================================================= Сам С-Э запустил слух и молодцы, сами на себя и сослались!!)))))

00:31

adamantane'

Куда больше было, правда, бездарей, серости и ноунеймов.

00:19

adamantane'

Положительный опыт с сербами у "Локо" есть - Спахич и особенно Иванович. Бранислав-то как раз проследовал в противоположном направлении - из "Локо" в Англию =)

00:18

Player124

Никогда не нравился данный футболист.

23:38 16 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А перейдет только Лазарь Моисеевич- лепший друг вРотенберга. Факт.

23:15 16 января

ЗлобныйЖиртрест

Askido ЛЕ вроде еще зимой

22:56 16 января

Balashov Kirill

Для Локо просто супер было бы.

22:48 16 января

Askido

Имею ввиду ЛЕ

22:44 16 января

Askido

ЗлобныйЖиртрест Ждем 7:0 в первом матче весны 22:07--- если быть точнее то 0-7, ведь первый матч Спартак играет дома

22:43 16 января

Askido

Ну в аренду то можно взять, хотя бы для ЛЕ, может заиграет у нас

22:30 16 января

ЗлобныйЖиртрест

Ждем 7:0 в первом матче весны

22:07 16 января