В "Локо" может перейти хавбек "Ливерпуля"

По информации "СЭ", "Локомотив" заинтересован в полузащитнике "Ливерпуля" Лазаре Марковиче. В этом чемпионате Англии 23-летний серб не провел ни одного матча и готов к возможному трансферу.
Футболист способен выступать в средней линии на обоих флангах, а также выходить на позиции второго форварда. Переход к лидеру РФПЛ возможен на правах аренды.
В июле 2015 года"Ливерпуль" заплатил "Бенфике" за Марковича 25 миллионов евро, сейчас transfermarkt.de оценивает футболиста в 10 миллионов евро.
Drek
По информации "СЭ", "Локомотив" заинтересован в полузащитнике "Ливерпуля" Лазаре Марковиче. В этом чемпионате Англии 23-летний серб не провел ни одного матча и готов к возможному трансферу. ================================================================================================= Сам С-Э запустил слух и молодцы, сами на себя и сослались!!)))))
00:31
adamantane'
Куда больше было, правда, бездарей, серости и ноунеймов.
00:19
adamantane'
Положительный опыт с сербами у "Локо" есть - Спахич и особенно Иванович. Бранислав-то как раз проследовал в противоположном направлении - из "Локо" в Англию =)
00:18
Player124
Никогда не нравился данный футболист.
23:38 16 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А перейдет только Лазарь Моисеевич- лепший друг вРотенберга. Факт.
23:15 16 января
ЗлобныйЖиртрест
Askido ЛЕ вроде еще зимой
22:56 16 января
Balashov Kirill
Для Локо просто супер было бы.
22:48 16 января
Askido
Имею ввиду ЛЕ
22:44 16 января
Askido
ЗлобныйЖиртрест Ждем 7:0 в первом матче весны 22:07--- если быть точнее то 0-7, ведь первый матч Спартак играет дома
22:43 16 января
Askido
Ну в аренду то можно взять, хотя бы для ЛЕ, может заиграет у нас
22:30 16 января
ЗлобныйЖиртрест
Ждем 7:0 в первом матче весны
22:07 16 января