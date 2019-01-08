"Урал" намерен арендовать защитника "Краснодара"

Как стало известно "СЭ", клуб из Екатеринбурга ведет переговоры с "Краснодаром" об аренде до конца чемпионата -2018/19 28-летнего защитника Стефана Страндберга (189 см, 80 кг). Сделка может состояться до конца января.

"Быки" владеют правами на норвежца с июня 2015 года. В своем дебютном сезоне в России он отыграл 26 официальных встреч в РПЛ, Кубке страны и Лиге Европы. Большую часть сезона-2016/17 футболист провел в аренде в немецком "Ганновере", выступавшем во второй бундеслиге (12 матчей, 1 гол), а в "Краснодаре" вышел на поле только три раза (чемпионат - 1 матч, Лига Европы - 2). Сезон-2017/18 Страндберг пропустил из-за травмы ахилла, а в этом играл за вторую команду "быков" в Олимп-ФНЛ (5 матчей) и за молодежный состав (1 матч).

Напомним, что "Урал" уже заключил договор с одним защитником - 27-летний белорус Денис Поляков перешел из БАТЭ. (Вячеслав Короткин)

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