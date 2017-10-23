22:36 | Футбол — РФПЛ

Упавший с трибуны "Локомотива" болельщик был в нетрезвом состоянии

4

Как стало известно "СЭ", упавший с фанатской трибуны во время матча 14-го тура чемпионата России "Локомотив""Краснодар" (2:0) болельщик красно-зеленых является уроженцем Рязани. По предварительным данным, мужчина примерно тридцати лет находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, после инцидента карета скорой помощи отвезла пострадавшего в больницу. По предварительным данным, у него, возможно, сотрясение мозга. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар" //
Выпавший с трибуны в Черкизово болельщик увезен в больницу //
Анатолий Мещеряков: "Жалко болельщика, упавшего с трибуны. Давайте все будем внимательней"

4
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

SpaMan

Он единственный кто не в курсе "казус"-а. Утром будем "в теме".

23:36

Jean4

Вот это неожиданность!

22:49

Valdemarson

Сотрясение чего? Был бы мозг - не полез бы ... откуда он там упал.

22:47

lavrentev01

если пьяный - значит жив)

22:44