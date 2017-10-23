Упавший с трибуны "Локомотива" болельщик был в нетрезвом состоянии

Как стало известно "СЭ", упавший с фанатской трибуны во время матча 14-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Краснодар" (2:0) болельщик красно-зеленых является уроженцем Рязани. По предварительным данным, мужчина примерно тридцати лет находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, после инцидента карета скорой помощи отвезла пострадавшего в больницу. По предварительным данным, у него, возможно, сотрясение мозга. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар" //

Выпавший с трибуны в Черкизово болельщик увезен в больницу //

Анатолий Мещеряков: "Жалко болельщика, упавшего с трибуны. Давайте все будем внимательней"