Упавший с трибуны "Локомотива" болельщик был в нетрезвом состоянии

Как стало известно "СЭ", упавший с фанатской трибуны во время матча 14-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Краснодар" (2:0) болельщик красно-зеленых является уроженцем Рязани. По предварительным данным, мужчина примерно тридцати лет находился в нетрезвом состоянии.
Напомним, после инцидента карета скорой помощи отвезла пострадавшего в больницу. По предварительным данным, у него, возможно, сотрясение мозга. (Павел ГУРЕВИЧ)
Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар" //
Выпавший с трибуны в Черкизово болельщик увезен в больницу //
Анатолий Мещеряков: "Жалко болельщика, упавшего с трибуны. Давайте все будем внимательней"
SpaMan
Он единственный кто не в курсе "казус"-а. Утром будем "в теме".
23:36
Jean4
Вот это неожиданность!
22:49
Valdemarson
Сотрясение чего? Был бы мозг - не полез бы ... откуда он там упал.
22:47
lavrentev01
если пьяный - значит жив)
22:44