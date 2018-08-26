"Уфа" - "Зенит": Йокич боднул Ерохина и был удален

"Уфа" осталась в меньшинстве в матче пятого тура российской премьер-лиги с "Зенитом". На 68-й минуте защитник Боян Йокич получил красную карточку. Он боднул полузащитника "Зенита" Александра Ерохина.

Сначала Йокич в шею толкнул Ерохина и после этого высказыл ему какие-то претензии. А после того как хавбек "Зенита" поднялся на ноги, защитник "Уфы" еще и боднул его головой прямо на глазах у главного арбитра Николая Волошина.

"Уфа" – "Зенит": чемпионат России по футболу, 5-й тур, 26 августа 2018 онлайн-трансляция