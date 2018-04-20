"Уфа" готова отпустить Семака в топ-клуб

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов выразил готовность отпустить главного тренера команды Сергея Семака в случае достойного предложения. Семак руководит уфимцами с начала 2017 года и на данный момент занимает с ними шестое место в турнирной таблице. В прошлом сезоне "Уфа" стала седьмой. По информации СМИ, Семак может покинуть клуб летом.
– Абсолютно спокойно отношусь к таким слухам, так как знаю – если по Сергею Богдановичу реально поступит предложение от топ-клуба и он сам захочет сменить место работы, мы его сразу отпустим, – цитируют "Известия" Газизова. – Мы уже об этом договорились. Идеология "Уфы" заключается в том, что мы трезво смотрим на вещи и адекватно относимся к таким ситуациям. Это нормальный, профессиональный подход к делу.
Дополнительная информация
https://iz.ru/734196/sevastian-terletckii/shamil-gazizov-nasha-zadacha-otobrat-ochki-u-lokomotiva
Pleafant
Газизов не первый раз делает такие заявления,что является вежливой формой выражения недовольства работой Семака.
15:38 20 апреля
triftong
не возьмет его Зенит,Питеру нужен результат сразу,а Семаку года мало,чтобы построить свою команду
11:15 20 апреля
Первоуральск
В Зенит, вместо Манчини... Ждем...
09:32 20 апреля