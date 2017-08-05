17:09 5 августа | Футбол — РФПЛ

Три гола за шесть минут. Все мячи "Уфы" в ворота "Ахмата"

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"Уфа" на своем поле победила "Ахмат" (3:2) в матче 4-го тура чемпионата России. Все свои голы хозяева забили за шесть минут: на 80-й сравнял счет Боян Йокич, на 84-й Павел Аликин вывел свою команду вперед, а на 86-й отличился Дмитрий Сысуев. Отметим, что в предыдущих трех турах грозненцы не только не проигрывали, но и не пропускали.

Трансляция матча "Уфа" – "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Фуля

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) не только про срамтак, но и проект Абрамовича из соседнего двора.

20:04 5 августа

konoval

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)------------------------------------На таких уpoдов, как ты не то, что плевать, насцрать с высокой колокольни.

19:21 5 августа

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

это не повторы, а нарезка картинок. бабла у клубной газеты на покупку видеоконтента нет. журналистов кормить надо. ибо кто будет про срамтак писать каждый день? а на читателей плевать. пипл все схавает.

18:53 5 августа

баламошка

Уфа=Ливерпуль

17:56 5 августа

serzheo

Чем повторы подобного качества выставлять, лучше вообще не делать заметок, дабы не позориться. Кошмар. 21-й век на дворе.

17:26 5 августа