Три гола за шесть минут. Все мячи "Уфы" в ворота "Ахмата"

"Уфа" на своем поле победила "Ахмат" (3:2) в матче 4-го тура чемпионата России. Все свои голы хозяева забили за шесть минут: на 80-й сравнял счет Боян Йокич, на 84-й Павел Аликин вывел свою команду вперед, а на 86-й отличился Дмитрий Сысуев. Отметим, что в предыдущих трех турах грозненцы не только не проигрывали, но и не пропускали.

Трансляция матча "Уфа" – "Ахмат"