Три гола за шесть минут. Все мячи "Уфы" в ворота "Ахмата"

"Уфа" на своем поле победила "Ахмат" (3:2) в матче 4-го тура чемпионата России. Все свои голы хозяева забили за шесть минут: на 80-й сравнял счет Боян Йокич, на 84-й Павел Аликин вывел свою команду вперед, а на 86-й отличился Дмитрий Сысуев. Отметим, что в предыдущих трех турах грозненцы не только не проигрывали, но и не пропускали.
Трансляция матча "Уфа" – "Ахмат"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #УфаАхмат 1:1 80' Боян Йокич pic.twitter.com/cDJISDHTrd– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #УфаАхмат 2:1 84' Павел Аликин pic.twitter.com/A8ZcdOFT5V– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #УфаАхмат 3:1 87' Дмитрий Сысуев pic.twitter.com/EsEPUJ8KN4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Фуля
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) не только про срамтак, но и проект Абрамовича из соседнего двора.
20:04 5 августа
konoval
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)------------------------------------На таких уpoдов, как ты не то, что плевать, насцрать с высокой колокольни.
19:21 5 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
это не повторы, а нарезка картинок. бабла у клубной газеты на покупку видеоконтента нет. журналистов кормить надо. ибо кто будет про срамтак писать каждый день? а на читателей плевать. пипл все схавает.
18:53 5 августа
баламошка
Уфа=Ливерпуль
17:56 5 августа
serzheo
Чем повторы подобного качества выставлять, лучше вообще не делать заметок, дабы не позориться. Кошмар. 21-й век на дворе.
17:26 5 августа