"Тосно" планирует подписать шесть-семь новичков

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко подчеркнул, что на данный момент рано говорить о подписании новых игроков. При этом он отметил, что клуб пополнят шесть или семь футболистов.

Напомним, что "Тосно", в минувшем сезоне выступавший в ФНЛ, занял второе место в турнирной таблице, обеспечил выход в российскую премьер-лигу.

- "Тосно" уже определился со сборами? - вопрос Матюшенко.

- Да. С 4 по 9 июня команда будет тренироваться в Бору в Москве. Это будет втягивающий сбор, на который приедут не все ребята, а процентов семьдесят команды. С 12 по 25 июня пройдет второй сбор там же в Бору. На него уже приедет вся основная группа футболистов. После этого мы определимся, с кем расстанемся и возможно кого-то еще возьмем. И последний сбор "Тосно" проведет в Словении перед началом чемпионата, где-то с 29 июня по 13 июля.

- Почему на первый сбор приедет не вся команда?

- Кто-то был в сборной, у кого-то семейные вопросы, кто-то из ребят после операции. Поэтому приедут в основном те, у кого была двухнедельная пауза.

- Где пройдет медобследование команды?

- Оно будет 9 июня в Лужниках.

- Когда можно ожидать первых новичков?

- Смогу сказать через неделю. Наметки есть, но пока непонятно, кто уйдет. Мы ведем переговоры с футболистами.

- Это будет точечное усиление команды или ждать значительных изменений состава?

- Планируем взять человек шесть-семь. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)