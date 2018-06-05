Тихонов готов пригласить Глушакова и Комбарова в "Крылья Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов оценил возможность перехода игроков "Спартака" Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова в свою команду.

– Если появится возможность взять Глушакова и Комбарова из "Спартака", если они не будут нужны Каррере, вы ей воспользуетесь?

– Конечно! Таких футболистов сейчас немного, – сказал Тихонов в эфире передачи "Foot'больные люди". – Глушаков – игрок сборной! Не понимаю, что там происходит, но Глушаков – игрок сборной. Я считаю что эти футболисты спокойно могут играть. Но мы прекрасно понимаем, что у того же Глушакова стопроцентно будет какой-то очень хороший вариант. Об этом можно подумать, помечтать. Ни один тренер не откажется от хороших игроков.

Была проблема между Манчини и русскими футболистами в "Зените". Поэтому Дзюба, Шатов и другие ребята разъехались. Что до Карреры, не сказал бы, что есть какие-то проблемы. Хотя, может быть, чего-то я не знаю.

Каррера остается. Глушаков и Комбаров - пока тоже



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