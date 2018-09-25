Такума Нисимура: "Уровень российского футбола? Пока сложно оценивать"

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура после матча 8-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1) отметил, что постарается принести пользу армейцам. Японец дебютировал в составе красно-синих в этой игре.

- Фанаты мощно поддерживали свои команды, - отметил Нисимура в интервью клубной пресс-службе. - Поэтому нам очень хотелось победить. К сожалению, не удалось найти три очка. И сейчас я немного расстроен.

Тренер хотел, чтобы я активно сыграл в атаке. Открывался, искал счастья в штрафной, постарался забить гол. Я бы не сказал, что было тяжело. Никаких проблем не испытал.

Хотелось бы почаще получать мяч, чтобы иметь возможность решить исход игры. Все впереди.

Уровень российского футбола? Пока что я провел на поле минут 10. Сложно оценивать. Но это хороший старт. Хочу продолжать в том же духе.

Сколько болельщиков прибавилось у ЦСКА из моей страны? Доподлинно не знаю, сколько человек за мной следят. Но я хочу положить свой дебют в основу наших дальнейших успехов. Хочу показывать хорошую игру за ЦСКА.



