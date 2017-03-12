18:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Судья Волошин: три матча за три дня!

0
0
0
0

Арбитр Николай Волошин войдет в историю российского футбола. За трое суток этот 32-летний рефери обслужит три (!) матча. В пятницу он работал резервным судьей на игре 19-го тура чемпионата России "Арсенал""Урал", в воcкресенье – судил встречу первенства страны "Спартак-2""Енисей", а в понедельник опять будет выполнять функции четвертого рефери – в матче все того же 19-го тура премьер-лиги "Локомотив""Краснодар".

Подчеркну: два матча в Москве обслуживает арбитр из Смоленска, а не из столичного региона (включая область), где своих судей пруд пруди. Странно и то, что редко работающие четвертыми Владислав Безбородов и Михаил Вилков в субботу и воскресенье зачем-то отправлены резервными в Ростов-на-Дону и Казань. Понятно, что ни о какой экономии средств речи не идет – а ведь в РФС с ними в последние годы не лучшая ситуация. (Александр БОБРОВ)

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ