Судья Волошин: три матча за три дня!

Арбитр Николай Волошин войдет в историю российского футбола. За трое суток этот 32-летний рефери обслужит три (!) матча. В пятницу он работал резервным судьей на игре 19-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Урал", в воcкресенье – судил встречу первенства страны "Спартак-2" – "Енисей", а в понедельник опять будет выполнять функции четвертого рефери – в матче все того же 19-го тура премьер-лиги "Локомотив" – "Краснодар".

Подчеркну: два матча в Москве обслуживает арбитр из Смоленска, а не из столичного региона (включая область), где своих судей пруд пруди. Странно и то, что редко работающие четвертыми Владислав Безбородов и Михаил Вилков в субботу и воскресенье зачем-то отправлены резервными в Ростов-на-Дону и Казань. Понятно, что ни о какой экономии средств речи не идет – а ведь в РФС с ними в последние годы не лучшая ситуация. (Александр БОБРОВ)