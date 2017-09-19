Судья Сельдяков - о голе Заболотного "Спартаку": "Минимальный офсайд был"

Главный арбитр матча 10-го тура чемпионата России "Тосно" - "Спартак" (2:2) Владимир Сельдяков признал, что его бригада ошиблась в моменте со вторым голом хозяев в концовке встречи. По его словам, после поединка судьи пересмотрели повторы и решили, что у сравнявшего счет нападающего Антона Заболотного был минимальный офсайд.
- Момент очень скоротечный, - заявил Сельдяков. - Если и был офсайд, то на доли сантиметра. Был какой-то, да. Смотрели много раз повторы. Там если линии проводить, то какой-то минимальный офсайд был.
marksan
Кающийся грешник! Не противно сопли пускать?
20:29
Andrey6201
Зачем другие смотреть? Бухой Будогосский взгрел только за этот косяк
20:29
.KiddoK.
А с пенальти в ворота Спартака два момента они посмотрели?!
20:20