Судья Сельдяков - о голе Заболотного "Спартаку": "Минимальный офсайд был"

Главный арбитр матча 10-го тура чемпионата России "Тосно" - "Спартак" (2:2) Владимир Сельдяков признал, что его бригада ошиблась в моменте со вторым голом хозяев в концовке встречи. По его словам, после поединка судьи пересмотрели повторы и решили, что у сравнявшего счет нападающего Антона Заболотного был минимальный офсайд.

- Момент очень скоротечный, - заявил Сельдяков. - Если и был офсайд, то на доли сантиметра. Был какой-то, да. Смотрели много раз повторы. Там если линии проводить, то какой-то минимальный офсайд был.

Как судили "Тосно" и "Спартак". 5 спорных моментов