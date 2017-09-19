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20:09 | Футбол — РФПЛ

Судья Сельдяков - о голе Заболотного "Спартаку": "Минимальный офсайд был"

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Главный арбитр матча 10-го тура чемпионата России "Тосно" - "Спартак" (2:2) Владимир Сельдяков признал, что его бригада ошиблась в моменте со вторым голом хозяев в концовке встречи. По его словам, после поединка судьи пересмотрели повторы и решили, что у сравнявшего счет нападающего Антона Заболотного был минимальный офсайд.

- Момент очень скоротечный, - заявил Сельдяков. - Если и был офсайд, то на доли сантиметра. Был какой-то, да. Смотрели много раз повторы. Там если линии проводить, то какой-то минимальный офсайд был. 

Как судили "Тосно" и "Спартак". 5 спорных моментов

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

Кающийся грешник! Не противно сопли пускать?

20:29

Andrey6201

Зачем другие смотреть? Бухой Будогосский взгрел только за этот косяк

20:29

.KiddoK.

А с пенальти в ворота Спартака два момента они посмотрели?!

20:20