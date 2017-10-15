20:38 | Футбол — РФПЛ

Судьи правильно отменили два гола "Зенита"

51-я минута матча "Зенит" - "Арсенал". 51-я минута матча "Зенит" - "Арсенал". 67-я минута матча "Зенит" - "Арсенал". 67-я минута матча "Зенит" - "Арсенал".
51-я минута матча "Зенит" - "Арсенал".
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На 51-й и 67-й минутах матча 13-го тура чемпионата России "Зенит" - "Арсенал" верные решения принимала бригада Артема Чистякова, не засчитывая взятие ворот гостей.

В обоих случаях первый ассистент Константин Шаламберидзе правильно фиксировал положение "вне игры" у зенитовских футболистов - Бранислава Ивановича и Артема Дзюбы. (Александр БОБРОВ)

51-я минута матча "Зенит" - "Арсенал".
51-я минута матча "Зенит" - "Арсенал".
67-я минута матча "Зенит" - "Арсенал".
67-я минута матча "Зенит" - "Арсенал".
Зенит - Арсенал Т

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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CSKA79

Ну теперь порядочных честных неподкупных судей сплавят в ФНЛ, как минимум.... только за то, что не легли под нефтяных воров и коррупционеров.

21:26

nik27772

интересно, а что нам скажет товарисчь муdко ?

21:05

Не тупорылый фанат

Бомжей нагнули. Не зря мясные сдали матч туле в прошлом сезоне.

20:58

kwazar312

что случилось,ведь раньше такие голы "Зенита" засчитывались на ура.Или судьи перестали бояться чиновников от футбола,или стыдно стало получить чемпиона в декабре.

20:58