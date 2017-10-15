Судьи правильно отменили два гола "Зенита"

На 51-й и 67-й минутах матча 13-го тура чемпионата России "Зенит" - "Арсенал" верные решения принимала бригада Артема Чистякова, не засчитывая взятие ворот гостей.
В обоих случаях первый ассистент Константин Шаламберидзе правильно фиксировал положение "вне игры" у зенитовских футболистов - Бранислава Ивановича и Артема Дзюбы. (Александр БОБРОВ)
51-я минута матча "Зенит" - "Арсенал".
67-я минута матча "Зенит" - "Арсенал".
CSKA79
Ну теперь порядочных честных неподкупных судей сплавят в ФНЛ, как минимум.... только за то, что не легли под нефтяных воров и коррупционеров.
21:26
nik27772
интересно, а что нам скажет товарисчь муdко ?
21:05
Не тупорылый фанат
Бомжей нагнули. Не зря мясные сдали матч туле в прошлом сезоне.
20:58
kwazar312
что случилось,ведь раньше такие голы "Зенита" засчитывались на ура.Или судьи перестали бояться чиновников от футбола,или стыдно стало получить чемпиона в декабре.
20:58