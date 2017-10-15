Судьи правильно отменили два гола "Зенита"

На 51-й и 67-й минутах матча 13-го тура чемпионата России "Зенит" - "Арсенал" верные решения принимала бригада Артема Чистякова, не засчитывая взятие ворот гостей.

В обоих случаях первый ассистент Константин Шаламберидзе правильно фиксировал положение "вне игры" у зенитовских футболистов - Бранислава Ивановича и Артема Дзюбы. (Александр БОБРОВ)

51-я минута матча "Зенит" - "Арсенал".