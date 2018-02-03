Стипе Плетикоса: "Ростов" правильно сделал, пригласив Карпина"

Бывший вратарь "Спартака" и "Ростова" Стипе Плетикоса отметил, что продолжает следить за командой из Ростова-на-Дону и надеется, что клуб преодолеет черную полосу. По словам хорватского экс-голкипера, сейчас дончанам нужен такой мотиватор, как Валерий Карпин (он возглавил команду в декабре 2017 года).

– Знаете о том, что Валерий Карпин возглавил "Ростов"?

– Я слежу за "Ростовом". Он правильно сделал, что пригласил Валерия Карпина на пост главного тренера. Команде сейчас нужен такой мотиватор, как Карпин. Надеюсь, что команда преодолеет черную серию, встряхнется и выйдет из той ситуации, в которой находится. Верю, что в этом годжу они выстрелят и сыграют десять туров на хорошем уровне. Это поможет им поправить свои турнирные дела. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)

После 20 туров чемпионата России "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отрыв от зоны прямого вылета в ФНЛ составляет 6 баллов.