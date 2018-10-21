21:25 | Футбол — РПЛ

Старший тренер "Краснодара" Мусаев ответил на вопрос о Мамаеве

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Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после поражения от "Ахмата" (0:1) в матче 11-го тура премьер-лиги заявил, что в команде чувствуется отсутствие Павла Мамаева, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

 
Александр Кокорин и Павел Мамаев.Кокорин и Мамаев могут смотреть матчи "Зенита" и "Краснодара" в СИЗО

- И чувствуется ли отсутствие Мамаева?

- Он является... являлся нашим важным игроком, и сейчас чувствуется его отсутствие Но у нас есть внутренние резервы, и я думаю, мы справимся.

- В программке Мамаев сейчас не числится уже. В каких трудовых отношениях с ним сейчас клуб?

- По Мамаеву нечего добавить, клуб сделал официальное заявление.

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