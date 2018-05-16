"Спартак" выйдет из отпуска 18 июня

Игроки "Спартака" вернутся из отпуска 18 июня, сообщается на официальном сайте красно-белых.

В день выхода из отпуска игроки пройдут медицинский осмотр в Лужниках, а затем приступит к тренировкам - первый сбор пройдет в подмосковной Тарасовке и продлится десять дней. После этого красно-белые отправятся за границу. Место второго сбора и спарринг-партнеры станут известны позже.

Напомним, в завершившемся сезоне "Спартак" занял третье место в РФПЛ и будет участвовать в квалификационном раунде Лиги чемпионов.