"Спартак" обыграл "Енисей" в первенстве молодежных команд

"Спартак" победил "Енисей" в матче 10-го тура молодежного первенства (2:1). Победный гол на счету полузащитника Дмитрия Маркитесова.

В заявке красно-белых отсутствовали защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, отстраненные от основной команды решением главного тренера Массимо Карреры. Оба игрока принимали участие в последних матчах "Спартака" в первенстве молодежных команд. Она выходили в стартовом составе во встречах против ЦСКА (2:1) и "Ростова" (4:0).

Молодежные команды

10-й тур

"Енисей - мол." (Красноярск) - "Спартак - мол." (Москва) - 1:2 (1:1)

Голы: Марин, 16 (1:0). Данилин, 24 (1:1). Маркитесов, 54 (1:2).

06 октября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".