"Спартак" - о ситуации в академии. Обновленная информация

Академия "Спартака" временно приостанавливает работу интерната и столовой, сообщает пресс-служба московского клуба.

– Сегодня в Академию "Спартак" имени Федора Черенкова поступило предписание главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы, – говорится в обновленном заявлении клуба на сайте. – В результате проведения санитарно-эпидемиологического расследования в Академии и столовой, обслуживаемой оператором "Содексо ЕвроАзия", после случаев заболевания вирусным гепатитом А, в работу Академии вносятся изменения.

По словам директора Академии Дмитрия Сидорова, в связи с предписанием временно приостанавливается деятельность столовой и интерната, а учебно-тренировочный процесс будет скорректирован.

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