"Спартак" и "Зенит" сыграют 16 апреля. РФПЛ объявила даты проведения матчей 21-го, 22-го и 23-го туров

РФПЛ на своем официальном сайте объявила даты проведения матчей 21-го, 22-го и 23-го туров чемпионата. Отметим, что в 22-м туре, 9 апреля, "Краснодар" на своем поле примет ЦСКА, встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "Спартак" сыграет с "Зенитом" 16 апреля в рамках 23-го тура, игра начнется в 20.00.
Полностью расписание туров выглядит следующим образом:
21 тур
31 марта (пятница)
"Анжи" - "Урал" - 19.30
1 апреля (суббота)
"Уфа" - "Локомотив" - 15.00
"Арсенал" - "Томь" - 17.30
2 апреля (воскресенье)
"Амкар"- "Терек" - 11.30
"Рубин"- "Зенит" - 14.00
ЦСКА - "Крылья Советов" - 16.30
3 апреля (понедельник)
"Спартак" - "Оренбург"- 19.30
"Ростов" - "Краснодар" - 19.30
22 тур
8 апреля (суббота)
"Крылья Советов" - "Амкар" - 14.00
"Терек" - "Арсенал" - 16.30
"Зенит" - "Анжи" - 19.00
9 апреля (воскресенье)
"Уфа" - "Спартак " - 14.00
"Краснодар" - ЦСКА - 16.30
"Локомотив" - "Ростов" - 19.00
10 апреля (понедельник)
"Томь" - "Рубин" - 15.00
"Урал" - "Оренбург" - 17.30
23 тур
15 апреля (суббота)
"Амкар"- "Уфа" - 12.00
ЦСКА - "Ростов" - 14.30
"Анжи" - "Крылья Советов" - 17.00
"Рубин"- "Краснодар" - 19.30
16 апреля (воскресенье)
"Оренбург" - "Терек" - 12.30
"Урал" - "Томь" - 15.00
"Арсенал" - "Локомотив" - 17.30
"Спартак "- "Зенит" - 20.00