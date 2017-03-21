"Спартак" и "Зенит" сыграют 16 апреля. РФПЛ объявила даты проведения матчей 21-го, 22-го и 23-го туров

РФПЛ на своем официальном сайте объявила даты проведения матчей 21-го, 22-го и 23-го туров чемпионата. Отметим, что в 22-м туре, 9 апреля, "Краснодар" на своем поле примет ЦСКА, встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "Спартак" сыграет с "Зенитом" 16 апреля в рамках 23-го тура, игра начнется в 20.00.

Полностью расписание туров выглядит следующим образом:

21 тур

31 марта (пятница)

"Анжи" - "Урал" - 19.30

1 апреля (суббота)

"Уфа" - "Локомотив" - 15.00

"Арсенал" - "Томь" - 17.30

2 апреля (воскресенье)

"Амкар"- "Терек" - 11.30

"Рубин"- "Зенит" - 14.00

ЦСКА - "Крылья Советов" - 16.30

3 апреля (понедельник)

"Спартак" - "Оренбург"- 19.30

"Ростов" - "Краснодар" - 19.30

22 тур

8 апреля (суббота)

"Крылья Советов" - "Амкар" - 14.00

"Терек" - "Арсенал" - 16.30

"Зенит" - "Анжи" - 19.00

9 апреля (воскресенье)

"Уфа" - "Спартак " - 14.00

"Краснодар" - ЦСКА - 16.30

"Локомотив" - "Ростов" - 19.00

10 апреля (понедельник)

"Томь" - "Рубин" - 15.00

"Урал" - "Оренбург" - 17.30

23 тур

15 апреля (суббота)

"Амкар"- "Уфа" - 12.00

ЦСКА - "Ростов" - 14.30

"Анжи" - "Крылья Советов" - 17.00

"Рубин"- "Краснодар" - 19.30

16 апреля (воскресенье)

"Оренбург" - "Терек" - 12.30

"Урал" - "Томь" - 15.00

"Арсенал" - "Локомотив" - 17.30

"Спартак "- "Зенит" - 20.00