"Спартак" и "Динамо" оштрафованы более чем на полмиллиона рублей

"Спартак" и "Динамо" по итогам матча пятого тура чемпионата России были оштрафованы на сумму, превышающую 500 000 рублей. Красно-белые в домашнем матче 5-го тура премьер-лиги нанесли поражение бело-голубым со счетом 2:1.

– "Спартак" за использование пиротехники оштрафован на 125 тысяч рублей, за скандирование ненормативной лексики – на 30 тысяч рублей, за выход за пределы технической зоны главный тренер Массимо Каррера – на 20 тысяч рублей, – цитирует РИА Новости председателя контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артура Григорьянца. – "Динамо" за использование и бросание пиротехники оштрафовано на 300 тысяч рублей, за скандирование оскорбительных выражений – на 40 тысяч рублей, за выход за пределы технической зоны главный тренер Дмитрий Хохлов – на 10 тысяч рублей.