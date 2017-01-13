Соломон Кверквелия: "Мной интересуется "Локомотив", "Ростов" и киевское "Динамо"

Защитник "Рубина" Соломон Кверквелия уверен, что у него есть возможность пробиться в основной состав команды. При этом он подчеркнул, что слухи о возможном переходе не появляются на пустом месте. Отметим, что в текущем сезоне грузинский футболист провел за "рубиновых" один матч.

- Ходит много слухов о вашем будущем, есть ли какая-то конкретика? - вопрос Кверквелии.

- Пока сложно что-то сказать. Вы сами слышали об этих командах - "Локомотив", "Ростов", киевское "Динамо". Слухи не появляются на пустом месте.

- Был ли разговор с главным тренером?

- Был. Обычный, как со всеми игроками.

- Как вы считаете, реально пробиться в состав во второй части сезона?

- (После долгой паузы.) Всегда есть шанс. Если бы я не хотел, то не приехал бы сюда. Конечно, рассчитываю играть. Но у меня контракт, все зависит от руководства. Но я не могу сидеть на скамейке, как было раньше.

- Как на это реагируют в сборной Грузии?

- Конечно, это неприятно. Я приезжал в сборную три или четыре раза без игровой практики и выходил в основном составе даже против Бэйла. Хорошие были матчи. Спасибо тренеру за веру. Он всегда звонит мне, просит не терять форму. У каждого футболиста бывают такие моменты. Посмотрим, что будет дальше. Если кто-нибудь хочет меня пригласить, то пусть сделают все необходимое. Если "Рубин" не хочет, чтобы я уходил, пусть сделает все, чтобы я остался. Каждый футболист думает так: хорошо, если играешь. Если нет - это кошмар. (Артур ЕНИКЕЕВ)