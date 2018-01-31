Софьян Ханни стал игроком "Спартака"

"Спартак" и "Андерлехт" заключили трансферный контракт в отношении перехода в московский клуб капитана бельгийской команды Софьяна Ханни. Как информирует официальный сайт красно-белых, соглашение с 27-летним полузащитником заключено на три с половиной года.

Завтра Ханни прибудет в Марбелью, где "Спартак" проводит тренировочный сбор.

Ханни родился 29 декабря 1990 года во французском городе Иври-сюр-Сен. Его рост 178 см, вес – 72 кг. На молодежном уровне выступал за команды "Иври", "Булонь-Бийанкур", а также "Нант", в составе которого в 2009 году дебютировал в профессиональном футболе. С 2011 по 2013 год играл за турецкий "Кайсери Эрджиесспор", с 2013-го по 2014-й – за турецкий "Османлыспор", с 2014-го по 2016-й – за бельгийский "Мехелен". В конце мая 2016 года Ханни, ставший лучшим снайпером чемпионата-2015/16, перешел в "Андерлехт", где вскоре стал капитаном команды. Всего он провел за клуб 84 матча и забил 23 гола. В нынешнем чемпионате Бельгии на его счету 23 матча и 8 забитых мячей.

В составе "Андерлехта" Ханни выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии 2017 года. В 2016 году он получил звания лучшего игрока арабского происхождения и лучшего игрока африканского происхождения в чемпионате Бельгии, а также игрока года по версии Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

С 2016 года Ханни, алжирец по происхождению, выступает за национальную команду своей исторической родины. Он провел за сборную Алжира 8 матчей и забил 4 гола.

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