Софьян Ханни стал игроком "Спартака"

"Спартак" и "Андерлехт" заключили трансферный контракт в отношении перехода в московский клуб капитана бельгийской команды Софьяна Ханни. Как информирует официальный сайт красно-белых, соглашение с 27-летним полузащитником заключено на три с половиной года.
Завтра Ханни прибудет в Марбелью, где "Спартак" проводит тренировочный сбор.
Ханни родился 29 декабря 1990 года во французском городе Иври-сюр-Сен. Его рост 178 см, вес – 72 кг. На молодежном уровне выступал за команды "Иври", "Булонь-Бийанкур", а также "Нант", в составе которого в 2009 году дебютировал в профессиональном футболе. С 2011 по 2013 год играл за турецкий "Кайсери Эрджиесспор", с 2013-го по 2014-й – за турецкий "Османлыспор", с 2014-го по 2016-й – за бельгийский "Мехелен". В конце мая 2016 года Ханни, ставший лучшим снайпером чемпионата-2015/16, перешел в "Андерлехт", где вскоре стал капитаном команды. Всего он провел за клуб 84 матча и забил 23 гола. В нынешнем чемпионате Бельгии на его счету 23 матча и 8 забитых мячей.
В составе "Андерлехта" Ханни выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии 2017 года. В 2016 году он получил звания лучшего игрока арабского происхождения и лучшего игрока африканского происхождения в чемпионате Бельгии, а также игрока года по версии Королевской бельгийской футбольной ассоциации.
С 2016 года Ханни, алжирец по происхождению, выступает за национальную команду своей исторической родины. Он провел за сборную Алжира 8 матчей и забил 4 гола.
Что нужно знать о Ханни. Плюсы и минусы новичка красно-белых //
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Софьян Ханни. Кто летит в "Спартак" // Таблица переходов РФПЛ
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-01-31-sofian_khanni_stal_igrokom_spartaka/
Бу-га-га!
Крюков Сергей_____ Близсидящие к середине первого тайма уже были близваляющимся.))) Патцталом, такскать.)))
21:37
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Про уровень лучше всего у Бучи уточнить. Но мне мнится, что всё-таки лже. Ибо от Спартака всеми волосатыми щупальцами открещивается.
21:35
Крюков Сергей
Бу-га-га!///Крюков Сергей_____ Не знаю ничего.))) Апосля собственноглазно увиденного, я нАчал с недоверием к КБ-эпосу относиться.))/// ========= Ага, так я и поверил, сидел он, понимаешь, просто созерцал). Всяко у близсидящих соболельщиков все бородища оборвал, приговаривая: "Трах-тиби-дох". Лишь бы Наш Священный Эпос опорочить. Григорий Р. III-й. Эх...
21:32
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ___________ Ты лже-Гоше не верь. Он конебомж, а такой по определению доверия не достоин. Верриссимма где-то на уровне Пеле игрочела. Старого Пеле, правда.
21:28
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Бу-га-га! Thomas_Boy_____ Вериссимо ещё хуже, в плане 5-го пункта.....хуже всего с 5 пунктом у Ёременок..Вообще не ясно Ху ис ху.)))
21:27
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Вериссимо ещё хуже, в плане 5-го пункта. Да ещё и лже-футболист.
21:23
Бу-га-га!
Крюков Сергей_____ Не знаю ничего.))) Апосля собственноглазно увиденного, я нАчал с недоверием к КБ-эпосу относиться.))
21:22
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _________ Пичалька... Верриссимму хотелось. А получили какла.
21:18
Крюков Сергей
Бу-га-га!///Крюков Сергей_____ Прекрасноговорящего я самолично в "раме" наблюдал.))) За ветеранов. И было ему тогда в районе сороковника, чуть за./// ======= Не, ну и я апосля всего ентого "злокозненный передёргиватель"! Дык, его ж не Питер звали, и не Дино. Совесть поимей). Все силы отдал человек за Великий Спартак.
21:17
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Поздно. Теперь через 3,5+1 года уберется. Если раньше в Брайтон не впарят.
21:15
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Нам в "Спартаке" каклы не нужны. Пускай убирается!
21:12
Бу-га-га!
Мультфильм был про Сафьяна. Там его Винни в именном горшке таскал, из серии в серию.
21:10
King's Bounty RND
Бу-га-га! Thomas_Boy____ Кирзач - это отчество. Сафьян Кирзач Шевро. Какол, как Юран и Радченко. __________________________ Перхун тоже "какол" был если решил развить тему.
21:08
Бу-га-га!
Крюков Сергей_____ Прекрасноговорящего я самолично в "раме" наблюдал.))) За ветеранов. И было ему тогда в районе сороковника, чуть за.))) Так вот, плюха, которую себе Филя в памятном матче организовал, выглядела неберущимся "сухим листом" на фоне пропущенных Мэтром.)))
21:08
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Бу-га-га! М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..____ Лапоть!))) Баги был хороший, чуть хуже Мукунки. А приличным был Квинси Кандидов.)))...Сам ты Лапоть.))Квинси не был приличным.))) а Кандидова спартачи с куйбышевской арбузной бахчи украли.Гады.Такого вратаря Россия потеряла.))
21:07
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Кирзач - это отчество. Сафьян Кирзач Шевро. Какол, как Юран и Радченко.
21:02
King's Bounty RND
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Забавная эта шоколадка.Ни хрена в посте не понял,но за язык прихватить пытается.)) _______________ Ты про пепел Че поясни, Крысеныш !
21:01
ЗЮК~
Невская канализация негодует.
21:01
Бу-га-га!
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..____ Лапоть!))) Баги был хороший, чуть хуже Мукунки. А приличным был Квинси Кандидов.)))
21:00
Крюков Сергей
Бу-га-га!///Крюков Сергей____ За вратарёв постеснялся бы разговоры разговаривать.))) У вас за всю историю один приличный ловила был, да и тот мифический, швамбранцем придуманный.)))/// ========= Абижяеш, ГлебЕгорыч, вах, абижяеш, слюшай). Тот может и просто "ловила" был, пусть и мифЫческЫй. Но всамделишных и ловилов, и отбивалов, и мячрукойвигрувводилов и прочих было полно. Даже прекрасновмикрофонговорящие были и лучшиевратаримундияля даж. И венцом этой лестницы развития (по Дарвину) - Лучший Голкипер Мииирррра!)))
21:00
Thomas_Boy_
Бу-га-га! Сафьян - это для России переиначили. По метрике он Кирзач. __________ Кирзач так-то югослав. Или белорус. А этот вроде марокканец.
20:59
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Бу-га-га! Крюков Сергей____ За вратарёв постеснялся бы разговоры разговаривать.))) У вас за всю историю один приличный ловила был, да и тот мифический, швамбранцем придуманный.)))..Бугаге говорить о Баги как то не ловко должно быть..Созвучно.)))
20:54
Бу-га-га!
Крюков Сергей____ За вратарёв постеснялся бы разговоры разговаривать.))) У вас за всю историю один приличный ловила был, да и тот мифический, швамбранцем придуманный.)))
20:50
Крюков Сергей
Бу-га-га!///Ю.Ю.____ Матильде в напёрстницы?)))/// ======== Обоим-двум по жёлтой, последней карточке от Леона). У него дальше тока красные, 45-го размера (иль калибра?)))
20:49
Berkut-7
Ханни мне напоминает ...Попова, примерно такая же техника и такая же нестабильность в играх, один матч нормально 3 других тенью по полю ходит, посмотрим конечно как оно будет , но изначально я не очень в него верю.
20:45
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Забавная эта шоколадка.Ни хрена в посте не понял,но за язык прихватить пытается.))
20:44
King's Bounty RND
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Шоколадка.1.Обращаться надо ко мне по полному нику.Я тебе не Дрищ.или Баламошка.)) 2.один хрен не отвечу.Я с ...асами не разговариваю.))) ____________________________ Потому что ты написал полную фуйню, крысса !
20:42
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Шоколадка.1.Обращаться надо ко мне по полному нику.Я тебе не Дрищ.или Баламошка.)) 2.один хрен не отвечу.Я с ...асами не разговариваю.)))
20:40
Крюков Сергей
Бу-га-га!///Крюков Сергей___ У марокканцких валатарёв?)))/// ========= Нет, у абхазских)) Конечно же у любимца тваго. Хотя да, есть чтой-то у него созвучное, любит на маракасах поиграть, пока "бабочки летают, бабочки"(с)))
20:39
Бу-га-га!
Ю.Ю.____ Матильде в напёрстницы?)))
20:34