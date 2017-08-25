Смолов - в "Зенит", Дзюба - в "Краснодар"?

По информации "СЭ", до конца трансферного окна велика вероятность сделки между "Зенитом" и "Краснодаром", в которую будут включены два форварда сборной России – Артем Дзюба и Федор Смолов.
Лучший бомбардир последних двух чемпионатов России, 27-летний Смолов может переехать в Санкт-Петербург, а 29-летний Дзюба – в Краснодар. При этом возможны несколько вариантов – как полноценный трансфер (за Смолова после обмена на Дзюбу "Зениту" необходимо будет доплатить), так и арендный договор.
khss71
что один буратино что другой. от перемены мест ногоболисты не меняются
21:30
dintos
Неумные люди в Зените.Смолов с Кокориным вместе не уживутся.Кто будет тогда центра играть?Кто-то опять станет никчёмным крайком.Смолов вообще будет ненормальным,если согласится.
21:28
asc0002
Интересно, это выдумки СЭкса?
21:27
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Если так, то мне вообще непонятна краснодарская трансферная кухня. Зачем им Чуба. Чет не то с бычками творится. Уход Кононова был не случаен.
21:26
shpasic
доплатят 38 бакланов и одно баклановое крылышко))
21:22
skalnyi
прощай Федя, если это случится...
21:22
fifa_guru
Зениту не только надо будет за Смолова заплатить, но и за Дзюбу )))
21:21
Protein
Интересно, специально ждали пока Краснодар вылетит из ЛЕ или все давно договорено?
21:21