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21:18 | Футбол — РФПЛ

Смолов - в "Зенит", Дзюба - в "Краснодар"?

Федор СМОЛОВ (слева) и Артем ДЗЮБА. Фото Алексей ИВАНОВ
Федор СМОЛОВ (слева) и Артем ДЗЮБА. Фото Алексей ИВАНОВ
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По информации "СЭ", до конца трансферного окна велика вероятность сделки между "Зенитом" и "Краснодаром", в которую будут включены два форварда сборной РоссииАртем Дзюба и Федор Смолов.

Лучший бомбардир последних двух чемпионатов России, 27-летний Смолов может переехать в Санкт-Петербург, а 29-летний Дзюба – в Краснодар. При этом возможны несколько вариантов – как полноценный трансфер (за Смолова после обмена на Дзюбу "Зениту" необходимо будет доплатить), так и арендный договор.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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khss71

что один буратино что другой. от перемены мест ногоболисты не меняются

21:30

dintos

Неумные люди в Зените.Смолов с Кокориным вместе не уживутся.Кто будет тогда центра играть?Кто-то опять станет никчёмным крайком.Смолов вообще будет ненормальным,если согласится.

21:28

asc0002

Интересно, это выдумки СЭкса?

21:27

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Если так, то мне вообще непонятна краснодарская трансферная кухня. Зачем им Чуба. Чет не то с бычками творится. Уход Кононова был не случаен.

21:26

shpasic

доплатят 38 бакланов и одно баклановое крылышко))

21:22

skalnyi

прощай Федя, если это случится...

21:22

fifa_guru

Зениту не только надо будет за Смолова заплатить, но и за Дзюбу )))

21:21

Protein

Интересно, специально ждали пока Краснодар вылетит из ЛЕ или все давно договорено?

21:21