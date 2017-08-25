Смолов - в "Зенит", Дзюба - в "Краснодар"?

По информации "СЭ", до конца трансферного окна велика вероятность сделки между "Зенитом" и "Краснодаром", в которую будут включены два форварда сборной России – Артем Дзюба и Федор Смолов.

Лучший бомбардир последних двух чемпионатов России, 27-летний Смолов может переехать в Санкт-Петербург, а 29-летний Дзюба – в Краснодар. При этом возможны несколько вариантов – как полноценный трансфер (за Смолова после обмена на Дзюбу "Зениту" необходимо будет доплатить), так и арендный договор.