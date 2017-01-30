15:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: "Вильярреал" рассчитывает подписать Азмуна

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Нападающий "Ростова" Сердар Азмун может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает AS. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Вильярреал", который рассматривает игрока как основного претендента в качестве усиления атакующей линии.

Предполагается, что "желтая субмарина" для осуществления данного трансфера может продать Алешандре Пату. В текущем сезоне Азмун провел за ростовчан 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять голевых передач. Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему иранцу проявляет "Бенфика" и дортмундская "Боруссия".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Басист

podnimitemneveki === Вообще говоря, на данный момент только Нобоа может уйти из всей основы. Да и тот вряд ли. Если за сегодня и завтра, то есть до момента окончания дозаявки в еврокубки, не уйдёт - точно до лета останется. Так что всему боевому составу - улочка Садовая, скамеечка кленовая)

18:34

podnimitemneveki

Парни не волнуйтесь так в этом вопросе КББ точно знает кому куда и когда уходить а нам просто сообщат когда это произойдет вон сам КББ за все лето где только не побывал а итог РОСТОВ ГОРОД РОСТОВ ДОН!!!

18:24

Басист

Солёный === Если у одного тренера один и тот же игрок может играть на высочайшем уровне, а у другого не может - это говорит о разнице в квалификации тренеров, прежде всего.

18:11

Солёный

Басист ... и многих туркмен поднял? После него никто нигде толком не заиграл...

18:00

Владимир 3107

Азмуну сейчас главное не суетиться, выдержать паузу до лета. Впереди ЛЕ, лучше рекламы не придумать! Ставки по контракту и предложения от клубов будут только расти. Сейчас всё зависит от того как Азмун и "Ростов" сыграют в ЛЕ. Готовьтесь к сражениям в ЛЕ и ни о чём больше не парьтесь!

17:56

Гаттузо зол!

Все куры подохли, высылайте новые телескопы! (с)

15:39

Басист

До конца сезона минимум надо оставаться в Ростове. Как клубу причем, так и самому Сердару. Можно ещё полгода расти под чутким оком Бекиича и за это время нехило поднять свою как трансферную, так и зарплатную стоимость. Да и уровень претендентов тоже.

15:36

onlywhitespartak

У вильяреала столько денег нету , а вообще Ростову нужно до лета сохранить состав , я тогда на их победу в ЛЕ поставлю коф 40))

15:34

shpasic

Азмуна нужно в Англию продать - там в разы больше сумму отвалят.

15:24

Levbereg

Азмуна нельзя отпускать, как минимум до лета.

15:22

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ