СМИ: "Вильярреал" рассчитывает подписать Азмуна

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает AS. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Вильярреал", который рассматривает игрока как основного претендента в качестве усиления атакующей линии.

Предполагается, что "желтая субмарина" для осуществления данного трансфера может продать Алешандре Пату. В текущем сезоне Азмун провел за ростовчан 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять голевых передач. Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему иранцу проявляет "Бенфика" и дортмундская "Боруссия".