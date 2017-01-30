СМИ: "Вильярреал" рассчитывает подписать Азмуна

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает AS. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Вильярреал", который рассматривает игрока как основного претендента в качестве усиления атакующей линии.
Предполагается, что "желтая субмарина" для осуществления данного трансфера может продать Алешандре Пату. В текущем сезоне Азмун провел за ростовчан 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять голевых передач. Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему иранцу проявляет "Бенфика" и дортмундская "Боруссия".
Басист
podnimitemneveki === Вообще говоря, на данный момент только Нобоа может уйти из всей основы. Да и тот вряд ли. Если за сегодня и завтра, то есть до момента окончания дозаявки в еврокубки, не уйдёт - точно до лета останется. Так что всему боевому составу - улочка Садовая, скамеечка кленовая)
18:34
podnimitemneveki
Парни не волнуйтесь так в этом вопросе КББ точно знает кому куда и когда уходить а нам просто сообщат когда это произойдет вон сам КББ за все лето где только не побывал а итог РОСТОВ ГОРОД РОСТОВ ДОН!!!
18:24
Басист
Солёный === Если у одного тренера один и тот же игрок может играть на высочайшем уровне, а у другого не может - это говорит о разнице в квалификации тренеров, прежде всего.
18:11
Солёный
Басист ... и многих туркмен поднял? После него никто нигде толком не заиграл...
18:00
Владимир 3107
Азмуну сейчас главное не суетиться, выдержать паузу до лета. Впереди ЛЕ, лучше рекламы не придумать! Ставки по контракту и предложения от клубов будут только расти. Сейчас всё зависит от того как Азмун и "Ростов" сыграют в ЛЕ. Готовьтесь к сражениям в ЛЕ и ни о чём больше не парьтесь!
17:56
Гаттузо зол!
Все куры подохли, высылайте новые телескопы! (с)
15:39
Басист
До конца сезона минимум надо оставаться в Ростове. Как клубу причем, так и самому Сердару. Можно ещё полгода расти под чутким оком Бекиича и за это время нехило поднять свою как трансферную, так и зарплатную стоимость. Да и уровень претендентов тоже.
15:36
onlywhitespartak
У вильяреала столько денег нету , а вообще Ростову нужно до лета сохранить состав , я тогда на их победу в ЛЕ поставлю коф 40))
15:34
shpasic
Азмуна нужно в Англию продать - там в разы больше сумму отвалят.
15:24
Levbereg
Азмуна нельзя отпускать, как минимум до лета.
15:22