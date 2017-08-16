СМИ: Вендел в ближайшее время перейдет в ЦСКА

Полузащитник "Флуминенсе" Вендел близок к переходу в ЦСКА. Как сообщает terra.com, в ближайшее время о завершении сделки будет объявлено официально. Сумма трансфера составит порядка семи миллионов евро. Ранее к 19-летнему игроку проявляли интерес "Барселона", "Милан" и португальские клубы.

В текущем сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Стоит отметить, что в июне этого года в интервью "СЭ" один из самых успешных бразильских тренеров Муриси Рамалью рекомендовал российским клубам обратить внимание на Вендела.