23:19 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Вендел в ближайшее время перейдет в ЦСКА

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Полузащитник "Флуминенсе" Вендел близок к переходу в ЦСКА. Как сообщает terra.com, в ближайшее время о завершении сделки будет объявлено официально. Сумма трансфера составит порядка семи миллионов евро. Ранее к 19-летнему игроку проявляли интерес "Барселона""Милан" и португальские клубы. 

В текущем сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Стоит отметить, что в июне этого года в интервью "СЭ" один из самых успешных бразильских тренеров Муриси Рамалью рекомендовал российским клубам обратить внимание на Вендела.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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grroznyi85

Mad Butcher. Если перейдет, значит нашли деньги в ЦСКА

23:29

Mad Butcher

У коней и близко нет таких денег

23:27

Веравалер

Странно. Они же кони, а он - принц, заколдованный в собаку. Не в масть...

23:27

Slim Taller

В Италии вендетта,а в ЦСКА Вендела.

23:23