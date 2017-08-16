СМИ: Вендел в ближайшее время перейдет в ЦСКА

Полузащитник "Флуминенсе" Вендел близок к переходу в ЦСКА. Как сообщает terra.com, в ближайшее время о завершении сделки будет объявлено официально. Сумма трансфера составит порядка семи миллионов евро. Ранее к 19-летнему игроку проявляли интерес "Барселона", "Милан" и португальские клубы.
В текущем сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.
Стоит отметить, что в июне этого года в интервью "СЭ" один из самых успешных бразильских тренеров Муриси Рамалью рекомендовал российским клубам обратить внимание на Вендела.
grroznyi85
Mad Butcher. Если перейдет, значит нашли деньги в ЦСКА
23:29
Mad Butcher
У коней и близко нет таких денег
23:27
Веравалер
Странно. Они же кони, а он - принц, заколдованный в собаку. Не в масть...
23:27
Slim Taller
В Италии вендетта,а в ЦСКА Вендела.
23:23