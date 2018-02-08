21:42 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Спартак" купил Вериссимо за 8,4 миллиона долларов

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Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо перешел в "Спартак", утверждает Radio Bandeirantes. Сумма трансфера составила около 8,4 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что агенты 22-летнего игрока прибыли в Москву на переговоры. Представитель агентства MGS Sport, управляющего делами Вериссимо, в интервью "СЭ" во вторник сообщил, что сделка скоро будет закрыта.

Напомним, в этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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pahom-17

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Lars Berger

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