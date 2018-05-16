СМИ: "Спартак" интересуется полузащитником "Интернасьонала" Доурадо

Хавбек бразильского "Интерасьонала" Родриго Доурадо привлек внимание "Спартака", сообщает radiohinca.

По данным издания, стороны могут договориться о переходе в ближайшие недели. Представители "Спартака" побывают на матче шестого тура чемпионата Бразилии, где "Интер" сыграет против "Шапекоэнсе". Игра состоится 22 мая в 02:00 по московскому времени.

Также сообщается, что клуб готов расстаться с игроком в связи с финансовыми проблемами. В текущем сезоне 23-летний хавбек провел пять матч в бразильской серии А.

Все о чемпионате России по футболу