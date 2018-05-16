СМИ: "Спартак" интересуется полузащитником "Интернасьонала" Доурадо

Хавбек бразильского "Интерасьонала" Родриго Доурадо привлек внимание "Спартака", сообщает radiohinca.
По данным издания, стороны могут договориться о переходе в ближайшие недели. Представители "Спартака" побывают на матче шестого тура чемпионата Бразилии, где "Интер" сыграет против "Шапекоэнсе". Игра состоится 22 мая в 02:00 по московскому времени.
Также сообщается, что клуб готов расстаться с игроком в связи с финансовыми проблемами. В текущем сезоне 23-летний хавбек провел пять матч в бразильской серии А.
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http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/
pawl0valil
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex
00:44
ЗЮК:
Начинается.Спартак интересуется...Источник-твиттер с девятью подписчиками,бразильский сайт с 12 посетителями в неделю и т.д.
00:36
баламошка
Больно много бразильцев будет, сколотят ОПГ "Бразильяшка"
00:03
sarkis1957
Выбор хороший. Только отстраните от переговоров тех аферистов, которые вели переговоры по Вериссимо! Тогда опозорились по полной, но рабинеры на это никак не отреагировали. Упустили такого защитника, столь нужного команде!
23:50 16 мая
Albertozi
Берите берите))
23:34 16 мая
Семь ветров
Песня та же. Исполняю я же.
23:31 16 мая