СМИ: "Сассуоло" отказался отпускать Политано в "Зенит" за 15 миллионов евро

Нападающий "Сассуоло" Маттео Политано интересен "Зениту". Как утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, питерцы предложили за форварда 15 миллионов евро, однако итальянский клуб не согласился отпускать футболиста за эту сумму.

24-летний Политано является воспитанником "Ромы", а за "Сассуоло" выступает с 2015 года. В прошлом сезоне на клубном уровне итальянец провел 42 матча, забил 9 голов и 6 раз ассистировал партнерам.