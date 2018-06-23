СМИ: Акинфеев интересен "Наполи"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в сферу интересов "Наполи", утверждает Il Messaggero. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис включил его в список потенциальных голкиперов клуба.

В этот трансферный лист также входят вратарь "ПСЖ" Альфонс Ареола и голкипер "Удинезе" Алекс Мерет. Контракт 32-летнего россиянина с ЦСКА истекает в 2019 году, поэтому неаполитанцы рассчитывают приобрести его по относительно невысокой цене.

В минувшем сезоне Акинфеев провел 51 матч во всех турнирах и пропустил 48 мячей.

Все о чемпионате России по футболу