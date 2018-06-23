СМИ: Акинфеев интересен "Наполи"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в сферу интересов "Наполи", утверждает Il Messaggero. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис включил его в список потенциальных голкиперов клуба.
В этот трансферный лист также входят вратарь "ПСЖ" Альфонс Ареола и голкипер "Удинезе" Алекс Мерет. Контракт 32-летнего россиянина с ЦСКА истекает в 2019 году, поэтому неаполитанцы рассчитывают приобрести его по относительно невысокой цене.
В минувшем сезоне Акинфеев провел 51 матч во всех турнирах и пропустил 48 мячей.
- Игорь Акинфеев
- ЦСКА (футбол)
- Наполи
- Удинезе
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Аурелио Де Лаурентис
- Альфонс Ареола
- Алекс Мерет